имение Боровая, Розентовская волость, Режицкий уезд (на 1906) — Familio

Боровая

Розентовская волость, Режицкий уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Об устройстве больницы на обрезе Динабургского шоссе в д. Бобровой Розентовской вол. Режецкого у. Витебской губ. . 1890 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Режицкий уезд, Розентовская волость
16БороваяимениеколодецРозентовского, римско-католическогоФогис, гражд. , лют.-
45БороваядеревняМалта, рекаРозентовского, римско-католическогоРозентовскому сельскому обществу12

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