станция Лагар-Аул, станция Лагар-Аул, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019) — Familio

Лагар-Аул

Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Еврейская автономная область, Облученский район
259518Лагар-Аулст.(нп)49°01'с.ш.131°14'в.д.M-52-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Еврейская автономная область, Облученский муниципальный район, Облученское городское поселение
99620101121ст Лагар-Аулстанция
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