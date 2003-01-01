деревня Курганье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Курганье

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
13Дер. КурганьепроселкеколодцеАнтоновск. с. о. 175438Рогинского пр. 10850
40Фол. Курганьепроселкеколодцедв. Гижицкому. к. 143Рогинского пр. 10850
41Фол. Курганьепроселкеручьем Чернецову, пр. 144Рогинского пр. 10850

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Буда-Кошелевский район, Рогинский сельсовет
д Курганье22

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Рогинский сельсовет
д. Курганье14

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