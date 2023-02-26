деревня Нижняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Нижняя Иленка

Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2434Иленька нижняя, дер.при рч. Иленьке.633293244294Часовня православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Нижне-Иленская волость
659. Нижняя Иленка, деревня бывшая государственная, при речке Иленке, дворов 97, жителей 620, волостное правление (уездный город в 63 верстах), ч. шк., торжок 18-го декаб Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Нижне-Иленская волость
деревня Нижняя-Иленка1631139056908183017733603[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Иленско-Вогульская волость
с. Иленския Юрты на р. Нице, меч., шк., библиотека, волостн. правлениеИленско-Вогульское общество62146142Вотчин. вогулыМагометанеВогулы66
Ирбитский уезд, Нижне-Иленская волость
д. Нижняя Иленка на р. Иленке; зем. шк., вол. правл., зем. станция, ярм. 16 — 18 декабря, распланированаНижне-Иленское общество126317329Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские63

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Ирбитский округ, Еланский район , Иленский сельсовет
4. Нижняя Иленка (-ское), с. 168393450843русские834татары9Н.-Иленскойр. Иленка22ст. Ирбит662211226622тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Байкаловский район
37985Нижняя Иленкадеревня57°34'с.ш.64°02'в.д.O-41-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Баженовское сельское поселение
65608405146д Нижняя Иленкадеревня

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