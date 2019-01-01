село Сухая Вязовка, Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Сухая Вязовка

Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1718Сухая Вязовка, с. каз. и удел.при р. Моче.1406522011211200Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Сухо-Вязовская волость
1017. Сухая Вязовка, село бывшее государственное и удельное, при реке Моче, дворов 430, жителей 3008 в. првл. (уездный город 150 в.), церковь православная, школа, 2 лавки Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Сухо-Вязовская волость
село Сухая-Вязовка225417872210073380353969196

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Сухо-Вязовская волость
С. Сухая-Вязовка. Б. госуд. и удел. Рус. Прав. и сектанты4828Р. Моча3516064018682020

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Волжский район
56491Сухая Вязовкасело52°52'с.ш.50°13'в.д.N-39-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Волжский муниципальный район, Сельское поселение Сухая Вязовка
36614448101с Сухая Вязовкасело

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