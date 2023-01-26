Населенное место

Турково, ф. (Медунецкого), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 90, у. гор. 13 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Дриссы 20 в.

Турково, ф. (Медунецкого), жит. 5 (Зм. 2 ж.), дес. 38, у. гор. 14 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Дриссы, 18 в.

Турково, б. кор. (Медунецкого), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 1, у. гор. 12 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Дриссы, 20 в.