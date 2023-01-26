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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Турково, ф. (Медунецкого), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 90, у. гор. 13 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Дриссы 20 в.
Турково, ф. (Медунецкого), жит. 5 (Зм. 2 ж.), дес. 38, у. гор. 14 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Дриссы, 18 в.
Турково, б. кор. (Медунецкого), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 1, у. гор. 12 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Дриссы, 20 в.
Турково, б. кор. (Кокоревой), жит. 12 (5 м. 7 ж.), дес. 11½, у. гор. 12 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Борковичи 25 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
аг Турково241
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Турково126