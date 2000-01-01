деревня Мастеева, деревня Мастеева, Байсаровская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Мастеева

Байсаровская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1894Мастеева, деревня.при рч. Сикие.554040108124Т. 46-73. Б. 62-51. — Мечеть 1. Училище. Мельниц ветренных 3 и конных 2. Плетение лаптей, ткачество.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Байсаровская волость
1100. Мастеева, деревня бывшая государственная, при речке Сикие, дворов 46, жителей 280, мечеть, 2 школы

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Байсаровская волость
12Мастеева, д. на прос. дор., при реч. Сикии, мечеть, мин. шк., медр., х.-зап. маг., бак. лав., баз. по сред., весной и летом кумысный завед.60571224215Земледелие
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