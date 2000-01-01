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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1894Мастеева, деревня.при рч. Сикие.554040108124Т. 46-73. Б. 62-51. — Мечеть 1. Училище. Мельниц ветренных 3 и конных 2. Плетение лаптей, ткачество.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1100. Мастеева, деревня бывшая государственная, при речке Сикие, дворов 46, жителей 280, мечеть, 2 школы
Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
12Мастеева, д. на прос. дор., при реч. Сикии, мечеть, мин. шк., медр., х.-зап. маг., бак. лав., баз. по сред., весной и летом кумысный завед.60571224215Земледелие