деревня Ведрово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ведрово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выдаче ссуды под залог надельной земли крестьянину Б. А. Бобкову на покупку у крестьянина деревни Ведрово, Оларевской волости, Вологодского уезда, П. С. Ваганова, Показать все
Дело по кассационной жалобе крестьянина дер. Ведрова Оларевской волости Хлопова на решение Вологодского уездного съезда по иску с кассатора повернным купца Григорьева Бел Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Оларевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
36Ведрово, д. разновед.при колодцах.1630133540

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Оларевская волость
213. Ведров, деревня бывшая владельческая, дворов 14, жителей 79, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Оларевская волость
118ВедровоВедровское.Николаевский в Оларевобывшие помещичьи174154438
12ВедровоВедровское.Николаевский в Оларевобывшие помещичьи71513
13ВедровоВедровское.Николаевский в Оларевосвободные хлебопашцы286

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Ведрово227047деревняРусские264761108

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Калинкинский сельсовет
Ведрово 818деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.Зимнее: 17 км. Летнее: —.2626

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245641Ведроводеревня59°21'с.ш.40°02'в.д.O-37-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Прилукское сельское поселение
19620472121д Ведроводеревня

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