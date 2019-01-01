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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Рубежской церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
22782. Средний РубежРубежскоеПри Мариинской сист. (р. Вытегре)3816До ближайшего поселения: 1. До школы: 1. До почтового отделения: 16. До пароходной пристани: 15. Крестьянское: 4. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 4. Не крестьянское: 4. Крестьянское: 12. Не крестьянское: 12. Крестьянское: 13. Не крестьянское: 16.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249888Средний Рубеждеревня60°50'с.ш.36°59'в.д.P-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622404176д Средний Рубеждеревня