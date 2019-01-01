деревня Средний Рубеж, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Средний Рубеж

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Рубежской церкви. Список архивных дел по прих Показать все

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Девятинская волость
22782. Средний РубежРубежскоеПри Мариинской сист. (р. Вытегре)3816До ближайшего поселения: 1. До школы: 1. До почтового отделения: 16. До пароходной пристани: 15. Крестьянское: 4. Не крестьянское: 3. Крестьянское: 4. Не крестьянское: 4. Крестьянское: 12. Не крестьянское: 12. Крестьянское: 13. Не крестьянское: 16.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
249888Средний Рубеждеревня60°50'с.ш.36°59'в.д.P-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Алмозерское сельское поселение
19622404176д Средний Рубеждеревня

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