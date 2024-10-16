Где упоминается данное место

Ревизская сказка о крестьянах дер. Славянки Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Славянки Авнегской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8926.

Ревизская сказка о крестьянах дер. Славянка Авнежской вол. Грязовецкого у. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 171.