агрогородок Солтаново, Речицкий район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Солтаново

Речицкий район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Речицкий уезд
Солтаново41Ленев. Востов73188233

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Речицкий уезд, Ровенско-Слободская волость
749. Рудня-Демяхи (Солтанов), село бывшее владельческое, при реке Ведриче, дворов 34, жителей 222, церковь православная, часовня, винокуренный завод, нар. или.

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Ровенско-Слободская волость
Солтаново, имение133143331014

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Речицкий район, Солтановский сельсовет
д Солтаново935

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Речицкий район, Солтановский сельсовет
аг. Солтаново546

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