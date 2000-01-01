- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О продаже имущества малолетнего крестьянина д. Мурзинка Рыбацкой волости Петербургского уезда В. Швайкина. 1899 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
По жалобе М. Французовой деревни Мурзинки Рыбацкой волости о телесном наказании Н. Французова за нанесение ей побоев. 1885 г. // Центральный государственный исторический Показать все
По жалобе Швайкиной деревни Мурзинки Рыбацкой волости на решение волостного суда о земле. 1888 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
По жалобе крестьянки А. Петровой деревни Мурзинки Рыбацкой волости на действия сельского старосты об отобрании от нее участка земли. 1888 г. // Центральный государственны Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
248Мурзинка, д. вл.на бер. р. Невы.151307180Мыза с мукомольною ветряною мельницею.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Мурзинка д. 10Александровский пригородный участок121 участок14Санкт-Петербург, Мурзинка.