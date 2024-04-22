слобода Ямские Выселки, слобода Ямские Выселки, Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ямские Выселки

Болховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Болховский район
64274Ямские Выселкислобода53°28'с.ш.36°02'в.д.N-37-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Болховский муниципальный район, Ямское сельское поселение
54604440156сл Ямские Выселкислобода
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