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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Гейковцы, им. (Протасевича), жит. 18 (10 м. 8 ж.), дес. 202, у. гор. 49 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Марцинканцы 32 в.
Гайковцы, д., жит. 27 (11 м. 16 ж.), дес. 40, у. гор. 45 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Марцинканцы 35 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Гайковцы11
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Гайковцы7