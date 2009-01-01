деревня Гайковцы, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Гайковцы

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Покровская волость
Гейковцы, им. (Протасевича), жит. 18 (10 м. 8 ж.), дес. 202, у. гор. 49 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Марцинканцы 32 в.
Гайковцы, д., жит. 27 (11 м. 16 ж.), дес. 40, у. гор. 45 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 22 в., ст. ж. д. Марцинканцы 35 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д Гайковцы11

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д. Гайковцы7

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