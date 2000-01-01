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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1019Елагино (Выселок Щепинский), д. вл.при безымянном ключе.654028119120
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
456. Елагино (Вознесенское), село бывшее владельческое, при речке Нурме, дворов 118, жителей 753, церковь православная, часовня, 2 школы, 11 лавок, 3 солодовни, ярмарка, Показать все