деревня Новгородово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Новгородово

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Анкета обследования противопожарного состояния д. Новгородово Раменской волости Грязовецкого уезда. 1914 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 5. Дело 264.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Космо-Дамиановской Леждомской церкви. Список архивных Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3477Новгородово, д. каз.при р. Леже.5870205869

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Раменская волость
58НовгородовоГриденскоебывшие государственные399391

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Лежская волость
Новгородово1530139деревняРусские46118117236

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Леждомский сельсовет
Новгородово 1928деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 58 км. Летнее: —.Зимнее: 103 км. Летнее: —.4846

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249333Новгородоводеревня58°38'с.ш.40°59'в.д.O-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Сидоровское сельское поселение
19624476396д Новгородоводеревня

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