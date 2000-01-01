местечко Варваровка, местечко Варваровка, Коренихская волость, Одесский уезд (на 1916) — Familio

Варваровка

Коренихская волость, Одесский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
местечко
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2443Варваровка (Великая Коса), мест. вл.при р. Буге.1203010640146Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Коренихская волость
583. Варваровка (Великая Коса), местечко бывшее владельческое, при реках Буге и Ингуле, дворов 169, жителей 836, 3-го ст. кв., следств. кам. одес. окр. суда, церковь прав Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Коренихская волость
м. Варваровка (Великая Коса) (сельское общество)719151919093428
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