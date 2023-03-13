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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Сычева Сычевской волости с жалобой о растрате бывшим сельским старостой Колочниковым и местным старшиной Прилежаевым общественных денег и х Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Маслянской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1197Сычево, д. вл.при р. Масляне.3530155065
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
251. Сычева, деревня бывшая владельческая, при речке Масляне, дворов 20, жителей 100, волостное правление (уездный город в 30 верстах), земская почтовая станция, В 1 верс Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Сычево25258256357916311580321120
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8064СычевоСычевское.Покровский-Маслянскийбывшие помещичьи35—257372
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Сычево298296деревняРусские27425597
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Сычево (колхоз,1 торг. завед.,шк. I ст.) 7095деревняЗимнее: 5 км. Летнее: 5 км.Зимнее: 29 км. Летнее: 29 км.Зимнее: 35 км. Летнее: 35 км.2627
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247021Сычеводеревня59°18'с.ш.39°20'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620488606д Сычеводеревня