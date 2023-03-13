деревня Сычево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Сычево

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян дер. Сычева Сычевской волости с жалобой о растрате бывшим сельским старостой Колочниковым и местным старшиной Прилежаевым общественных денег и х Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Маслянской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1197Сычево, д. вл.при р. Масляне.3530155065

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Сычевская волость
251. Сычева, деревня бывшая владельческая, при речке Масляне, дворов 20, жителей 100, волостное правление (уездный город в 30 верстах), земская почтовая станция, В 1 верс Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Сычевская волость
деревня Сычево25258256357916311580321120

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Сычевская волость
8064СычевоСычевское.Покровский-Маслянскийбывшие помещичьи35257372

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Верхне-Вологодская волость
Сычево298296деревняРусские27425597

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Сычевский сельсовет
Сычево (колхоз,1 торг. завед.,шк. I ст.) 7095деревняЗимнее: 5 км. Летнее: 5 км.Зимнее: 29 км. Летнее: 29 км.Зимнее: 35 км. Летнее: 35 км.2627

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247021Сычеводеревня59°18'с.ш.39°20'в.д.O-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
19620488606д Сычеводеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.