деревня Верхнее Заозерье, Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Верхнее Заозерье

Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Костринская волость
981. Верхняя Заозерья, деревня бывшая владельческая, дворов 31, жителей 186, часовня, мельница

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Недашецкая волость
5Зерхнее Заозерье (дер.)4-го стана, 3-го зем. уч.Верхнезаозерского4064152169321402012земледелиелесные заработкирека Рапля.Часовня, земская школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Любытинский район
58687Верхнее Заозерьедеревня59°20'00"33°08'00"O-36-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Неболчское сельское поселение
49616431166д Верхнее Заозерьедеревня

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