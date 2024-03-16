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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
624Стретенское (Сретение), с. вл.при колодцах.26893544Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
167. Сретенье, село бывшее владельческое, дворов 5, жителей 48, церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Сретенье (село)12Полозовские дворы Орловской губернии
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
303900Сретеньесело53°12'с.ш.35°55'в.д.N-36-108