село Сретенье, село Сретенье, Орловский район, Орловская область (на 2018) — Familio

Сретенье

Орловский район, Орловская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
624Стретенское (Сретение), с. вл.при колодцах.26893544Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Моховицкая волость
167. Сретенье, село бывшее владельческое, дворов 5, жителей 48, церковь православная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Маховицкая волость
Сретенье (село)12Полозовские дворы Орловской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
303900Сретеньесело53°12'с.ш.35°55'в.д.N-36-108
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