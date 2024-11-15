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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об обмене надельной земли крестьянами с. Заклинья, Полновской волости, Гдовского уезда, и землевладельцем бар. Э. А. Жирард де Сукантоном. 1892–1893 гг. // Центральный го Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Заклинье, Полновской волости, Гдовского уезда,. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1500Заклинье, д. вл.при колодце.4529134
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Заклинья д.333 стан12127 участок12почтово-телеграфное отделение Полна.