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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Алексее Николаеве Антипине дер. Черниговой, Кимрской вол., Корчевского уезда, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1899 г. // Гос. архив Рос Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6770Черная, д. каз.при пруде и колодцах.40127101124Показать скан
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
45Чернигово671½