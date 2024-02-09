хутор Конево, хутор Конево, Курский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Конево

Курский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Курский уезд, Чаплыгинская волость
Конева дер.1696114Земского начальника: 1. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 7. Призывной по отправлению воинской повинности: 5. Военно-конский: 11.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Курский район
616707Коневохутор51°51'36°07'M-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Курский муниципальный район, Сельское поселение Нижнемедведицкий сельсовет
38620448116х Коневохутор
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