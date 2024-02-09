деревня Кузяево, деревня Кузяево, Дмитровский район, Московская область (на 2018) — Familio

Кузяево

Дмитровский район, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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По поводу произнесении крестьянином Московского уезда, Озерецкой волости сельца Кузяево, Алексеем Тимофеевым Вагановым на родине дерзких выражений по отношению членов имп Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
530Кузяево, сц. каз.при колодцах.472059188237
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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Озерецкая волость
С-цо Кузяево4210Савеловская железная дорога, платформа Катуар. 469

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Дмитровский район
46838Кузяеводеревня56°08'с.ш.37°27'в.д.O-37-135
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