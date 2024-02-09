деревня Баштерма, деревня Баштерма, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Баштерма

Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
84Башкирские Термы, деревня.при рч. Ислаке.603560190182Б. 188 - 181. Тп. 2 - 1. — Мечеть 1.
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Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Сафаровская волость
3Башкирские Термы, д. при реч. Слаке, прос. дор., мечеть51752141137Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Благоварский район
520078Баштермадеревня54°37'00"55°09'00"N-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Благоварский муниципальный район, Сельское поселение Ямакаевский сельсовет
80614440111д Баштермадеревня
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