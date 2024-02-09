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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2316Карабут, слоб. каз.при р. Доне.10515131412425Церковь православная. Завод винокуренный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1066. Карабут, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 205, жителей 1283, церковь православная, 2 лавки, 28 ветряных мельниц
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Карабут6967слободаКарабутскаго2121279
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7620Нижний Карабутсело50°16'с.ш.39°58'в.д.M-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20647404161с Нижний Карабутсело