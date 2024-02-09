село Нижний Карабут, село Нижний Карабут, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Нижний Карабут

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2316Карабут, слоб. каз.при р. Доне.10515131412425Церковь православная. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Старо-Калитвенская волость
1066. Карабут, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 205, жителей 1283, церковь православная, 2 лавки, 28 ветряных мельниц

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Старокалитвянская волость
Карабут6967слободаКарабутскаго2121279

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7620Нижний Карабутсело50°16'с.ш.39°58'в.д.M-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Алейниковское сельское поселение
20647404161с Нижний Карабутсело
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