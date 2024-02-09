деревня Бакеево, деревня Бакеево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Бакеево

Солнечногорский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
3154Бакеево, сц. вл.при прудах.3615178581
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Московская губерния, Звенигородский уезд
С. Бакнево с дерев.11Горчакова14434

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Еремеевская волость
С-цо Бакеево 354652Помещичья усадьба Графа Кутайсова.
Имение Е. П. Ребиндер, при д. Бакеевой304Николаевская железная дорога, станция Крюково. 6

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Солнечногорский район
17034Бакееводеревня55°57'с.ш.37°06'в.д.N-37-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Солнечногорский муниципальный район, Городское поселение Андреевка
46652153111д Бакееводеревня
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