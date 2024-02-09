село Кульшичи, село Кульшичи, Пропойская волость, Быховский уезд (на 1910) — Familio

Кульшичи

Пропойская волость, Быховский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Пропойская волость
89. Кульшицы, село бывшее владельческое, при озере Круглом Болоте, дворов 56, жителей 409, церковь православная, ветряная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Пропойская волость
12Село Кульшицыпроселкеоз. РовокКульшицк. с. об. церк. земли127438436Кульшицкого пр. 6035
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