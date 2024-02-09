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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Малое Захонье, Лудонской волости, Лужского уезда, П. Кондратьевым. 1894–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
План земельного участка крестьян дер. Малое Захонье Лудонской волости владения мещ. г. Луги А. Я. Пясса. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2483Захонье малое, д. вл.при колодцах.71841925Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Захонье Мал. д.693 стан7117 участок23станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги