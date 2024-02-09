деревня Малое Захонье, деревня Малое Захонье, Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Малое Захонье

Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О выкупе надела земли крестьянином с. Малое Захонье, Лудонской волости, Лужского уезда, П. Кондратьевым. 1894–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
План земельного участка крестьян дер. Малое Захонье Лудонской волости владения мещ. г. Луги А. Я. Пясса. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2483Захонье малое, д. вл.при колодцах.71841925
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лудонская волость
Захонье Мал. д.693 стан7117 участок23станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги
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