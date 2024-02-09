Гижяй
Molėtų rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Гкжи, з., жит. 13 (8 м. 5 ж.), дес. 20, у. гор. 39 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 3 в., ст. ж. д. Подбродье 32 в.
Список населённых пунктов Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Gižių k.