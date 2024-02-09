село Запселье, село Запселье, Полтавська область (на 2018) — Familio

Запселье

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Остаповская волость
1062. Запселье, село бывшее государственное и владельческое, при реке Псле, дворов 132, жителей 660, церковь православная, 1 вод. и 8 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Остаповская волость
2.0Запселье селоОстаповское козаков46168168288345347692
2.0Запселье селоОстаповское казенных крестьян468823282856

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17793Запсілляселор-н Великобагачанськийсільрада Остап'ївська
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