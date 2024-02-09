хутор Друваны, хутор Друваны, Tirzas pagasts, Gulbenes novads (на 2019) — Familio

Друваны

Tirzas pagasts, Gulbenes novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Лифляндская губерния, Валкский уезд, Друвенская волость
мыза Друвен

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Gulbenes novads, Tirzas pagasts
Druvāniagrāk Gulbenes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=53170
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