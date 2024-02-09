деревня Герасимовка, деревня Герасимовка, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Герасимовка

Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
106Герасимовка, д. вл.при рч. Бирюче.583992639
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Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Ново-Никулинская волость
179Герасимовка, дер., при рч. Бирюче; н. р.6262216276

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Цильнинский район
688570Герасимовкадеревня54°24'с.ш.47°34'в.д.N-38-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Цильнинский муниципальный район, Новоникулинское сельское поселение
73654455121д Герасимовкадеревня
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