сельцо Отрица, сельцо Отрица, Шиловичская волость, Духовщинский уезд (на 1904) — Familio

Отрица

Шиловичская волость, Духовщинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
6116Отрица (Вотрица), сц. вл.при рч. Вотрице.302421610Завод винокуренный.
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Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Бельский уезд, Крапивенская волость
368ОтрицаМельница61112Мельница.
Духовщинский уезд, Шиловичская волость
442ОтрицаВладельческая усадьба31111Мельница.
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