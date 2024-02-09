деревня Большая Акашева, деревня Большая Акашева, Петриковская волость, Царевококшайский уезд (на 1914) — Familio

Большая Акашева

Петриковская волость, Царевококшайский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Марий Эл

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Петриковской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2301Большая Акашева, д. каз.при рч. Руйке.22671217220Базар по субботам зимою.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Петриковская волость
1232. Б. Акашева, деревня бывшая государственная, дворов 80, жителей 476, часовня, 10 лавок, базар по субботам

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Царевококшайский уезд, Петриковская волость
с. Акашево Большое, Петриковскойрусские576
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close