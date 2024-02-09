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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2301Большая Акашева, д. каз.при рч. Руйке.22671217220Базар по субботам зимою.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1232. Б. Акашева, деревня бывшая государственная, дворов 80, жителей 476, часовня, 10 лавок, базар по субботам
Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Акашево Большое, Петриковскойрусские576Показать скан