деревня Скепня, Жлобинский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Скепня

Жлобинский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Староруднянская волость
451. Скепня, село бывшее владельческое, дворов 94, жителей 501, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Старо-Руднянская волость
6Село СкепняпроселкеручьеСкепенскому с. о. 155619593Скепненского пр. 13045

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Жлобинский район, Пиревичский сельсовет
д Скепня418

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Жлобинский район, Пиревичский сельсовет
д. Скепня217

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