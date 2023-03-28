хутор Ходорки, Ошмянский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Ходорки

Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Куцевичская волость
Ходорки, ф. (Сидоровича), жит. 40 (20 м. 20 ж.), дес. 60, у. гор. 6 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Солы 19 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ошмянский район, Новоселковский сельсовет
х. Ходорки2

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