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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Мочулы 1-е, з., жит. 9 (5 м. 4 ж.), дес. 30,28, у. гор. 47 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Подбродзе 22 в.
Мочулы 2-е, з., жит. 31 (15 м. 16 ж.), дес. 37,31, раз. см. пред.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Мачулы1