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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 110. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
534. Слободо-Горицкое, село бывшее государственное, при реке Шексне, дворов 31, жителей 178, волостное правление (уездный город в 6 верстах), 2 церкви православные, часов Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
слобода Горицкая106113767741153366437987412[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
11Горицкая Слобода (с. и пог.)1-го стана, 4-го зем. уч.Горицко-Слободского45611311212527++земледелиеподс. пр.—река Шексна.Церковь, земская школа, хлебо-запасный магазин, волостное правление, пароходная пристань, 3 бакал., 2 пив. и казенная винная лавка, смежно с Горицко-Воскресенским ж. мон.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35461Горицысело59°52'с.ш.38°16'в.д.O-37-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19628101109с Горицысело