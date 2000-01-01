село Рахат, село Рахат, городская администрация Жанаозен, Мангистауская область (на 2022) — Familio

Рахат

городская администрация Жанаозен, Мангистауская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Мангистауская область, городская администрация Жанаозен, сельский округ Рахат
село РахатРахат а.471836100
городская администрация Жанаозен, сельский округ Кендерли
село Кендерли Кендірлі а.471838100
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