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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о составлении крестьянами деревни Рожново Щениковской волости 30 июня 1896 года приговора об устройстве при деревни Спас церковно-приходской школы. // Гос. архив Яро Показать все
Дело семейно-имущественного раздела граждан дер. Рожково, Щениковской волости Н. Е. Хапова с Е. Д. Хаповым. 1922 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд Р Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 385. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7341Рожново, д. каз.при р. Нерли.4950389298
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
476. Рожново, деревня бывшая государственная, при речке Пашме, дворов 36, жителей 198, 14 картоф.-терочн. зав.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. РожновоVII. Хритонцевское общество24847—Николо-Дорский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4903Рожноводеревня56°50'39°34'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609452206д Рожноводеревня