деревня Дмитриевка, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Дмитриевка

Сапожковский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2996Дмитриевка, д. вл.при рч. Воронцах.155549235167

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Канинская волость
1081. Дмитриевка, деревня бывшая владельческая, при речке Воронцовке, дворов 78, жителей 506

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Канинская волость
Дмитриевка Алабино тож деревня7623при ручье Воротцы вп. в р. Мостью96322329651811811КаниноПочинка ведер

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сапожковский район
329883Дмитриевкадеревня54°03'с.ш.40°27'в.д.N-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сапожковский муниципальный район, Канинское сельское поселение
61637410146д Дмитриевкадеревня

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