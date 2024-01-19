Окница
Окницкий район (на 2017)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
737. Окница, село царан, при речке Валя-Море, дворов 196, жителей 945, церковь православная, паровая мельница
Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)
Населенный пунктКод СОАТО
поселок городского типа Окница2840458
Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года
Русское названиеМолдавское название
ОкницаOcniţa