город Окница, город Окница, Окницкий район (на 2017) — Familio

Окница

Окницкий район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Секурянская волость
737. Окница, село царан, при речке Валя-Море, дворов 196, жителей 945, церковь православная, паровая мельница

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Молдавская ССР, Дондюшанский район
поселок городского типа Окница2840458

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Окницкий район
ОкницаOcniţa
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