деревня Преображенск, деревня Преображенск, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Преображенск

Духовщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
5699Преображенское (Преображенск), с. вл.при безымянном озере.311265046Церковь православная 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Озерецкая волость
318. Преображенск, погост, волостное правление, церковь православная, торжок. В 12 верстах — церковь православная. В 13 верстах — кожев. з. В 14 верстах — дегтярный завод Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Никоновская волость
100ПреображенскСело3041412Церковь, земск. школа, ярмарка 6-го августа, школа грамоты, министер. школа, мельница, мелоч. лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Духовщинский район
177062Преображенскдеревня55°15'00"31°56'00"N-36-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Духовщинский муниципальный район, Булгаковское сельское поселение
66616412266д Преображенскдеревня
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