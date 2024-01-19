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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5699Преображенское (Преображенск), с. вл.при безымянном озере.311265046Церковь православная 1. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
318. Преображенск, погост, волостное правление, церковь православная, торжок. В 12 верстах — церковь православная. В 13 верстах — кожев. з. В 14 верстах — дегтярный завод Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
100ПреображенскСело3041412Церковь, земск. школа, ярмарка 6-го августа, школа грамоты, министер. школа, мельница, мелоч. лавка.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177062Преображенскдеревня55°15'00"31°56'00"N-36-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66616412266д Преображенскдеревня