деревня Ануфриево, деревня Ануфриево, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Ануфриево

Духовщинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Зимицкой волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Духовщинский уезд
5686Онуфриево (Ануфрева), д. каз.при колодцах.117104950
Показать скан

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Зимицкая волость
475АнуфриевоДеревня1249083

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Духовщинский район
87029Ануфриеводеревня55°12'00"32°23'00"N-36-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Духовщинский муниципальный район, Бабинское сельское поселение
66616404106д Ануфриеводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close