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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Об отводе крестьянину Я. З. Андрееву хуторского участка из надельной земли общества крестьян д. Прусыня Городищенской волости Новоладожского у. 1916 г. // Центральный гос Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита и о льготном отпуске леса крестьянину Городищенской волости деревни Прусыни. 1909–1911 гг. // Центральный государственный ис Показать все
О командировании агронома в деревню Прусыни Городищенской волости. 1910 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опись 1. Дело 117 Показать все
О выделе крестьянину Городищенской волости деревни Прусыни Конакову надельной земли к одному месту. 1910–1911 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянам деревни Прусыни Городищенской волости. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
О выделе земли к одному месту крестьянину Городищенской волости деревни Прусыни. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Опи Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Городищенской волости деревни Прусыни. 1913–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
По жалобе крестьян д. Прусыня Городищенской волости на постановление уездной комиссии об отводе земли к одному месту крестьянам Рябову и Андрееву. 1913 г. // Центральный Показать все
По жалобе крестьян д. Прусыня Городищенской волости на постановление уездной комиссии об отказе в выделе земли на отрубные участки. 1915–1916 гг. // Центральный государст Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3019Прусыня, д. каз.при р. Волхове.4913329793Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Прусыня д. 501 стан38145 участок41город Новая Ладога.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32424Прусынядеревня59°43'32°14'O-36-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41609453181д Прусынядеревня