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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьян Тотемского уезда Бережнослободской вол. д. Труфановской Петухова о сбавке выкупленных платежей за землю. 1888–1889 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьян Тотемского уезда Бережнослободской вол. д. Труфановской Юрова и Иванова об отобрании земли у крестьянина Анкундинова в их пользование. 1889–1890 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9783Труфановская, д. каз.при рч. Лондушке.1045941214Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6565ТруфановскаяМонастырев.Ильинскийбывшие государственные10030122829
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Труфановская 2670деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 320 км. Летнее: —.1314
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
276268Труфанихадеревня60°28'с.ш.43°53'в.д.P-38-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642428176д Труфанихадеревня