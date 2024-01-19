деревня Труфаниха, деревня Труфаниха, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Труфаниха

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Бережно-Слободской волости
Дело по прошению крестьян Тотемского уезда Бережнослободской вол. д. Труфановской Петухова о сбавке выкупленных платежей за землю. 1888–1889 гг. // Гос. архив Вологодской Показать все
Дело по прошению крестьян Тотемского уезда Бережнослободской вол. д. Труфановской Юрова и Иванова об отобрании земли у крестьянина Анкундинова в их пользование. 1889–1890 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9783Труфановская, д. каз.при рч. Лондушке.1045941214
Показать скан

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Бережно-Слободская волость
6565ТруфановскаяМонастырев.Ильинскийбывшие государственные10030122829

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Маркушевский сельсовет
Труфановская 2670деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 320 км. Летнее: —.1314

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
276268Труфанихадеревня60°28'с.ш.43°53'в.д.P-38-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Маркушевское сельское поселение
19642428176д Труфанихадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close