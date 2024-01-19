село Исит, село Исит, Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Исит

Хангаласский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Якутии

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Якутский округ
106Иситская д., при поч. ст.Крестьянских дворов: 20. Всех дворов: 20. 144

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус
124358Иситсело60°49'с.ш.125°19'в.д.P-51-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Хангаласский муниципальный район, Сельское поселение Иситский наслег
98644412101с Иситсело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close