деревня Большое Юрьево, деревня Большое Юрьево, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Большое Юрьево

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1915Юрьева, сц. вл.при рч. Вытебети.16946188221
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Девятидубская волость
552. Юрьево, деревня бывшая владельческая, при речке Вытебети, дворов 93, жителей 660

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
64276Большое Юрьеводеревня53°09'с.ш.35°15'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Алехинское сельское поселение
54657404121д Большое Юрьеводеревня
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