село Гонохово, село Гонохово, Каменский муниципальный район, Алтайский край (на 2019) — Familio

Гонохово

Каменский муниципальный район, Алтайский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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V отделение. По прошению Афанасия Дорофеева, Никонора Пинкина и др. переселенцев Томской губернии Барнаульского уезда Кулудинской волости селения Гонохова о предоставлени Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
1011Гонохова (Песьяна), д. зав.при оз. Песьяном.1533876193231
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Кулундинская волость
2Дер. Горохова40017040221

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Алтайский край, Каменский район
136594Гоноховосело53°39'81°33'N-44-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Алтайский край, Каменский муниципальный район, Сельское поселение Гоноховский сельсовет
1616417101с Гонохово#Н/Д
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